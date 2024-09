Affari Tuoi non va in onda il sabato sera stop a De Martino | i motivi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 28 settembre 2024) A partire da stanon va in. La Rai ha deciso di sospendere la messa indel gioco dei pacchi alnonostante il grande successo che sta ottenendo Stefano De. Il programma, che quotidianamente raccoglie una media di circa 5 milioni di spettatori, ha raggiunto un picco di ascolti il 26 settembre 2024, con ben 5.402.000 spettatori e uno share del 26,4%. Il motivo della sospensione non è legato a un calo di ascolti, bensì alla programmazione di Ballando con le Stelle che prenderà il via a partire da questa28 settembre 2024, con partenza prevista subito dopo la fine dell'edizione del TG1 delle 20:00.