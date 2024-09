X Factor sembrava destinato a morire ma è risorto grazie ai giudici e a Giorgia

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 27 settembre 2024)che per Xnon ci fossero più speranze: gli ascolti delle ultime edizioni erano stati piuttosto tiepidi e l’interesse del pubblico sempre meno., insomma, che il programma fossea chiudere o, quantomeno, a prendersi una bella pausa. Poi, però, l’intuizione, quella giusta: perché non cambiare tutto e rimescolare le carte? Ed ecco non solo una giuria nuova di zecca, ma soprattutto una conduttrice sorprendentemente brava! Il risultato? I social impazziscono per Xe anche gli ascolti del programma sembrano nettamente migliori rispetto agli anni precedenti., la voce d’Italia, si è prestata a diventare conduttrice, dopo la prova (più che superata) a Sanremo, dove ha presentato il Festival al fianco di Amadeus.