Vogliono rubare due casseforti nella sede di un corriere espresso pontino | messi in fuga dalle guardie giurate

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ancora un colpo fallito in un magazzino di spedizioni. Mercoledì sera, una banda di scassinatori ha tentato di svaligiare il deposito Gls di via delle Industrie, già preso di mira in passato. Il piano è stato interrotto dall’arrivo delledell’istituto di vigilanza Securitas Metronotte e dai Carabinieri. I ladri, sorpresi, hanno dovuto abbandonare tutto e darsi alla, lasciando intatte le. Il tentativo di furto Il colpo era ben pianificato: i malviventi, incappucciati e con guanti per evitare di lasciare tracce, hanno forzato una porta secondaria del capannone, riuscendo ad accedere agli uffici dove si trovavano le. Prima di essere scoperti, hanno persino avviato un carrello elevatore per tentare di scardinare i caveau e portarli fuori, ma l’intervento tempestivo della vigilanza ha mandato a monte il piano.