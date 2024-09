Usa l’uragano Helene tocca terra | 3 morti tra Florida e Georgia 1 mln di case senza luce

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024)hatonellanordoccidentale come tempesta di categoria 4, mentre i meteorologi hanno avvertito di inondazioni “catastrofiche” lungo la costa del Golfo degli Stati Uniti.Il National Hurricane Center di Miami ha affermato cheha raggiunto la costa intorno alle 23:10 ora locale, vicino alla foce del fiume Aucilla. I venti massimi sono stati stimati in 225 chilometri orari. “Per favore, scrivete il vostro nome, la vostra data di nascita e le informazioni importanti sul vostro braccio o sulla vostra gamba con un pennarello indelebile, così potrete essere identificati e potranno essere avvisati i familiari”, ha avvertito l’ufficio dello sceriffo della contea di Taylor, in un post su Facebook, riferendosi a coloro che hanno scelto di non evacuare.