Un clic per sostenere la solidarietà Sindaci in posa per Essere liberi Un progetto per ragazzi speciali

(Di venerdì 27 settembre 2024) Musicoterapia, logopedia e pet therapy. Ma anche orto terapia, ceramica e danza terapia. Queste sono solo alcune delle tantissime attività che a partire da martedì 8 ottobre saranno proposte gratuitamente aiover 18 grazie a ‘’,realizzato dalla onlus Gli Amici di Elsa in collaborazione con Tourism Factory aps. Ogni martedì, dalle 14 e sino alle 19, il Nuovo spazio Barontini aprirà le sue porte per ospitare queicon disabilità grave - non più minorenni e per i quali decadono allo scattare della maggiore età diverse forme di assistenza - che non possonolasciati soli. "Grazie alla mia esperienza personale – spiega la presidente della onlus Manuela Bondielli – ho visto quali sono le attività in grado di far sentire meglio i