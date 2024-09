Slot rimane a bocca aperta sui prolungamenti del contratto del Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-27 13:01:22 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il boss delArneafferma che i fan dovranno aspettare e vedere cosa succede riguardo al futuro dei giocatori chiave Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold e Mohammed Salah. Tutti e tre i giocatori potrebbero lasciare il club la prossima estate come free agent, ma si dice che siano in trattative per prolungare la loro permanenza ad Anfield. Alexander-Arnold è stato collegato con un trasferimento al Real Madrid, ma recentemente ha smentito le voci, esprimendo il suo desiderio dire ale che i tifosi non dovrebbero farsi prendere dal panico quando si tratta del suo futuro.