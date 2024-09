Serie A Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse | manca solo l’ufficialità A rischio anche Sampdoria-Juve Stabia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gli scontri fuori dallo stadio Luigi Ferraris dopo il derby della Lanterna di Coppa Italia condannano i tifosi di. Si attendedel Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ma è ormai certo che la partita dei rossoblù contro la– in programma sabato 28 settembre alle ore 18, valida per la sesta giornata diA – sarà giocata a. Un provvedimento necessario per quanto accaduto: 15 feriti, assalti alla polizia, pullman delle squadre bloccati allo stadio si aggiungono ai tafferugli scatenatosi tra le strade della città di Genova. Inoltre, potrebberoessere vietate tre trasferte agli ultras rossoblù.senza tifosi Nonil Grifone.