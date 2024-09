Pagine Libere Capone Ugl | Necessario cambiamento culturale per dignità lavoro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Sono particolarmente orgoglioso di questo progetto che rappresenta uno straordinario spazio di confronto e dialogo in cui riaffermare la centralità di valori come ladel, la giustizia sociale e la difesa dei diritti dei lavoratori.vuole offrire un'opportunità di riflessione critica e di approfondimentonella prospettiva di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delcome elemento essenziale nella vita sociale e personale". Ad affermarlo è Paolo, Segretario Generale dell'Ugl e Editore di Edizioni Sindacali in occasione dell'evento "Ritorno per il FuturoDa 117 anni+1", che si è svolto a Roma presso l'anfiteatro di Villa Torlonia – 'La Limonaia', per festeggiare il primo anniversario dalla riedizione didi Azione Sindacale, la rivista bimestrale del Sindacato Ugl.