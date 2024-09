MotoGP Bastianini fa sognare nel venerdì di Mandalika Bagnaia risale dopo una giornata difficile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Vanno in archivio con il miglior tempo assoluto di Eneale pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2024, quindicesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il romagnolo del team factory Ducati ha stabilito il nuovo record del circuito ain 1’29?630, dimostrando un ottimo potenziale anche sul giro secco oltre che nel passo gara con gomme usate. “Bestia”, reduce dalla vittoria di Misano nel GP di Emilia-Romagna, ha aperto un pokerissimo Ducati nella top5 delindonesiano precedendo di 40 millesimi lo spagnolo Jorge Martin e di 79 millesimi il romano Franco Morbidelli. Quarta posizione molto positiva a soli 82 millesimi dalla vetta per Francesco, risalito nell’ultimo run con un fantastico time-attackaver faticato per tutto il giorno a trovare un buon feeling con la sua GP24.