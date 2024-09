Morto in moto dolore immenso per la scomparsa di Francesco Comunità sotto choc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pistoia, 27 settembre 2024 – Aveva solo 22 anni, compiuti il 21 agosto,Abenante, il ragazzo che mercoledì pomeriggio, intorno alle 16, ha perso la vita dopo una spaventosa caduta in sella alla suacicletta, sulla Statale Porrettana. Il giovane abitava a Pistoia, nella zona del Villaggio Scornio. Dopo essersi diplomato all’Itis Fedi Fermi di Pistoia, aveva trovato lavoro nella sede pistoiese dell’azienda “Ricerche sperimentali Montale srl”, sulla Statale Fiorentina, diventando collega del padre Giuseppe che già lavorava lì. “Siamo sconvolti – hanno dichiarato ieri pomeriggio i dipendenti dell’azienda, doppiamente toccati dalla tragedia, sia per la dolorosa perdita diche per il dramma che sta vivendo il loro collega – .