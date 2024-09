Ministero degli Esteri concorso per 12 dirigenti | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 27 settembre 2024)per 12: una grande opportunità per chi lavora già ale non solo. Tutti i dettagli. IlAffarie della Cooperazione Internazionale (Maeci) ha annunciato un’importante opportunità di carriera con l’apertura di unper titoli ed esami. L’obiettivo è l’assunzione di dodici, una mossa strategica approvata dalla Commissione Ripam per rafforzare il team del Maeci. Le posizioni aperte sono distribuite tra nove figure nell’area amministrativa, contabile e consolare e tre nell’area della promozione culturale, delineando così un ampio spettro di competenze richieste.per 12 posti da dirigente al– notizie.comIl processo selettivo si articola in più fasi, a partire da una prova preselettiva, necessaria solo se il numero delle candidature supera una certa soglia.