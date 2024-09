Milan non solo Alvaro Morata | si ferma anche Noah Okafor Le condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024), nonnon è al meglio e non sarà della partita per la gara con il Lecce. Ecco leIlperdein un colpo. L’attaccante spagnolo non partirà dall’inizio nella sfida contro il Lecce per una borsite. Si erano, così, aperte diverse chance di vedere lo svizzero magari al fianco di Tammy Abraham, per replicare l’attacco a due del derby. Ecco che, invece,l’ex attaccante del Salisburgo non sarà della partita.non è al 100% della condizione e non sarà convocato per il match valido per la sesta giornata di Serie A in quanto affaticato. Il problema fisico dicostringe, così, Fonseca a dover tornare al classico 4-2-3-1, con l’unica punta che sarà Tammy Abraham. Ledello svizzero, però, non preoccupano in casa, visto che si tratta solamente di un affaticamento.