Marta mangia un piatto di zucca e muore | Cosa l’ha uccisa La scoperta dopo il malore

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per, pittrice italiana di 32 anni, l’inizio di una nuova vita si è traformato in tragedia. La donna è mortala prima cena nella sua nuova casa con il marito.è deceduta a seguito di un, ma la causa è statasolol’autopsia. La mattina del tragico giorno, la pittrice si era svegliata con forti dolori addominali. Un’incredibile tragedia ha scosso Robegano, frazione del Comune di Salzano, in provincia di Venezia. I segnali che qualnon andava insono apparsi domenica, subitoil risveglio.Bianco Mannino lamentava forti dolori addominali e nausea. Suo marito William ha immediatamente lanciato l’allarme, intuendo che non si trattava di un semplice malessere, ma di qualdi più grave. La donna è stata portata d’urgenza in ospedale con l’ambulanza.