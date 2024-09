Maltempo in Valle d’Aosta | frane e disagi la regione è in ginocchio VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’ondata diin, che ha causatoed esondazioni, ha finalmente concluso la sua fase più critica, con l’allerta idrogeologica scesa da arancione a gialla. La parte nord-occidentale dellaè stata la più colpita, soprattutto lungo la dorsale tra la Valgrisenche e Cervinia, passando per le zone del Monte Bianco e del Gran San Bernardo. Vediamo, ora, la situazione nel dettaglio.ed esondazioni: le zone più colpite Il Corpo forestale dellaha segnalato diversi episodi di dissesto: una frana si è verificata in località Usselières, nell’alta Valgrisenche, mentre in Val Veny, soprattutto nelle località Freney e Praz della Brenva, si sono registrati fenomeni di sovralluvionamenti. Inoltre, vari corsi d’acqua secondari hanno subito ruscellamenti e trasporto di materiale solido, causandonelle zone interessate.