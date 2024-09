Londraimbrattati 2 quadri di Van Gogh

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 27 settembre 2024) 18.55 Attivisti ecologisti di Just Stop Oil hanno imbrattato due dipinti dei celebri Girasoli di Van, alla National Gallery di Londra. Hanno tirato contro le opere del succo di pomodoro, come già accadde nel 2022. Il blitz precedente è costato proprio oggi una dura condanna a due attiviste. L'azione odierna è scattata poco dopo la sentenza, in risposta a quella che il gruppo ecologista denuncia come "repressione" giudiziaria.