Le vip a nozze | gli abiti da sposa di settembre

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Anche ale vip hanno fatto sognare con i loroda. Le cerimonie non sono mancate, e lungo la navata si sono visti sfilare vestiti che non potevano essere più diversi: minimal o ricchi di pizzo, ampi o che sottolineano le curve. In più, come ormai da prassi, ogniha sfoggiato più di un look aumentando la gamma di fogge e stili proposti. Veronica Ferraro da demure a brat Veronica Ferraro al ricevimento in Atelier EméVeronica Ferraro hato Davide Simonetta e a celebrare con loro c’erano numerosi vip, tra cui Chiara Ferragni con le sorelle Francesca e Valentina e mamma Marina Di Guardo, Tananai, Emma, e Annalisa (ex fidanzata dello sposo che ha cantato accompagnata al piano dal marito Francesco Muglia).