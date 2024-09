Impact 26 09 2024 Joe Hendry is Bound For Glory

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROSEMARY & WENDY CHOO vs JORDYNNE GRACE & SOL RUCA (2,5 / 5)Una nuova puntata disi apre subito con la prima sorpresa della serata, perché Arianna Grace fa il suo ingresso subito dopo quello della Grace, per rendere noto a tutti il nome di colei che sarà la partner della Knockouts World Champion in carica, Sol Ruca.Le due effettuano un ottima prova, un team che funziona per essere alla prima contesa unite Jordynne e Sol hanno la vittoria in pugno, ma poi giunge sul ring Tasha Steelz e attacca Jordynne in segno di rivalsa personale dopo la scorsa settimana.Ovviamente scatta la squalifica, Tasha, Rosemary e Wendy continuano nei loro brutali attacchi, ma a raggiungere il ring e mettere in salvo Grace e Ruca, è Masha Slamovich, portando così il trio avversario alla fuga.