Il gorpcore è davvero finito?

(Di venerdì 27 settembre 2024) La buona vecchia uvetta e le arachidi, o meglio, i cosiddetti Gorp (acronimo di Good Ol' Raisins and Peanuts, appunto, da cui prende nome il trend del). Uno spuntino umile. Il mix originale. Nutriente, gustoso, non deperibile. Era una soluzione ragionevole a un problema essenziale per gli escursionisti e i backpacker: uno spuntino che si poteva acquistare a buon mercato e tenere sempre nello zaino. Ma era anche un riflesso dell'etica dell'outdoor. Veniva dalla natura, non era lavorato, conteneva solo il necessario e niente di più: era di per sé sufficiente. Nel corso degli anni, con l'avanzare della tecnologia dei trail mix, Gorp è diventato il simbolo del lato più croccante dello stile di vita all'aria aperta.