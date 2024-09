Gli avvocati delle star | i più influenti principi del foro di Hollywood

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 27 settembre 2024) Life&People.it Dietro ognidi successo si nasconde un avvocato dalla parcella salatissima. Una figura professionale indispensabile per sbrigare questioni formali, dispute contrattuali e talvolta anche per difendere in tribunale i propri assistiti, sovente esposti a gravi calunnie e diffamazioni. Più grande e lucente è la stella, più persone entrano a far parte del sistema solare, orbitando intorno all’attore, influencer o musicista di turno con il preciso scopo di sbrogliare le questioni più annose che li vedono coinvolti. Ma in seguito agli scandali e agli scioperi che hanno interessatonegli ultimi anni, glidell’intrattenimento hanno assunto un ruolo sempre più centrale nel delicato ecosistema dello show business.