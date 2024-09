Fra tradizione e grandi maestri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Trentadue spettacoli, sette in prima assoluta e un debutto nazionale, animeranno da ottobre a maggio i palcoscenici del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena connomi: Emma Dante, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Marco Paolini, Valter Malosti; nomi amati dal grande pubblico come Virginia Raffaele (foto), Lunetta Savino, Elisabetta Pozzi, Renato Carpentieri;della scena internazionale come Wim Vandekeybus e Matthew Lenton. E ancora la danza con Michela Lucenti, Carlo Massari – C&C Company; e i protagonisti di una nuova generazione di talenti come Jacopo Squizzato, Marco Lorenzi, Nicola Borghesi e Niccolò Fettarappa. Infine Teatro dei Venti, Teatro delle Albe, il duo Mariano Dammacco e Serena Balivo e l’attore e Mario Perrotta.