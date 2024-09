FC 25 Nuovo Obiettivo Live | Settimanali

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 27 settembre 2024)appuntamento con gli obiettividi EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato: Obiettiviuscito in data 27 settembre 2024.: ObiettiviCompleta gli obiettiviper ottenere PS! Numero di incarichi da completare: 6 Premi finale: 200 SP Inizio 27 settembre – Scadenza: 4 ottobre   1 –  Giocane 5 Gioca 5 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team Premio: 300 SP 2 – Vincine 3 Vinci 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team. Premio: 300 SP 3 – Segnane 5 Segna 5 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team con un giocatore de LALIGA EA SPORTS. Premio: 300 SP 4 – Giocane 3 Gioca 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando almeno 3 oggetti giocatore spagnoli titolari.