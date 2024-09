Ed Elon Musk quel feeling che fa impazzire il web

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 27 settembre 2024) Giorgia Mi premiata da: cosa c’è dietro il clamore In un evento di alto profilo a New York, il Primo Ministro italiano Giorgia Mi ha ricevuto il Citizen Award dal magnate della tecnologia. Questo prestigioso premio, concesso dall’Atlantic Council riconosce le persone che hanno dimostrato un impegno eccezionale nel sostenere la libertà, la democrazia e il diritto internazionale. L’interazione tra Mi eha scatenato un dibattito diffuso, con molti che si sono chiesti se ci sia di più nella loro relazione oltre alla presentazione del premio. Dettagli dell’evento e apparizione La cerimonia si è svolta allo Ziegfield Ballroom, dove Mi è arrivata nonostante il diluvio fuori, elegante in un lungo abito nero. Era accompagnata dal suo consigliere militare, Franco Federici, che ha indossato la sua alta uniforme per l’occasione.