David Gilmour il tour mondiale parte oggi con sei live al Circo Massimo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ildistasera con la prima delle sei date aldi Roma Luck and Strange (Sony Music), il nuovo album di inediti del leggendario artista britannico, è entrato al primo posto nelle classifiche di nove Paesi: Italia, UK, USA (Billboard Top Album Sales Chart), Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, confermando il plauso della critica che lo ha accolto definendolo uno dei suoi migliori lavori da solista. In Italia è entrato al 1# della classifica dei dischi fisici più venduti e al 2# della classifica generale (dati diffusi da FIMI/GfK WK #37), risultando l’unico disco di un artista internazionale presente in TOP 10 nella classifica italiana.