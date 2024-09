Dati nascosti diritti negati | la strategia del governo sull’aborto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non potendo cancellare il diritto all’interruzione di gravidanza dalle parti deldevono avere pensato che non ci sia niente di meglio che sabotarlo. In Italia il dibattitosi scontra da sempre con un muro di silenzio istituzionale. La legge 194 del 1978, che regola l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), prevede la pubblicazione annuale di una relazione dettagliata sull’applicazione della norma. Tuttavia, come riporta Micol Maccario per Pagella Politica, questicruciali sono sistematicamente in ritardo e, quando vengono rilasciati, risultano incompleti e poco utili. IlMeloni è campione nel perpetuare questa tradizione di opacità. A sette mesi dalla scadenza legale, fissata a febbraio, la relazione del 2024 è ancora assente. Questo ritardo non è un’eccezione ma si inserisce in un sistema consolidato che attraversa diverse amministrazioni.