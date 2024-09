Damiano David su Silverlines primo singolo solista | Ho dovuto scavare più a fondo dentro me stesso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) È il giorno di, che condà il via alla carriera: della ballad prodotta da Labrinth il cantante ha parlato sulle pagine di Billboard USA.esce con ilNell’intervista esclusiva del magazine oltreoceano, il 25enne ha raccontato la genesi del pezzo che apre la parentesi sull’attività con i Maneskin, insieme ai quali ha confermato che si metterà al lavoro su nuovo materiale. Sul debutto diha dichiarato: “Questo brano è specialeA volte ascolti una canzone e pensi: ‘Oh mio dio, parla di me’ È stato meraviglioso per me lavorare con un artista di grande valore ed anche sul brano che fondamentalmente descrive un mio viaggio interiore”.