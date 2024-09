Collevalenza gli interventi di restauro procedono spediti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) TODI - I lavori di ristrutturazione edello storico castello dia passo spedito. Nei giorni scorsi è stata fatta la "gettata" di cemento sulla piazzetta del paese, ultima area del borgo interessata dal rifacimento dei sottostanti servizi a rete. In queste ultime ore gli stessi lavori sono in corso sulla via di ingresso alla piazza, mentre i vicoli laterali alla via principale risultano essere già pavimentati con il completamento previsto entro il mese di novembre, A breve EnelX, che ha già sostituito le lampade della pubblicazione nelle aree periferiche della frazione, interverrà anche all’interno del borgo storico.