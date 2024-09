Clamoroso Napoli-Palermo spunta un video inedito sugli scontri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024)inuntra i gruppi ultras durante la sfida di Coppa Italia Emergono ulteriori novità in merito aglia distanza avvenuti nella gara di ieri travalevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Una serata apparentemente di festa, almeno per i tifosi del, che ha rischiato ancora una volta di trasformarsi in un ricordo spiacevole. Nel corso dell’intervallo di, infatti, non sono mancati disordini, fortunatamente contenuti e circoscritti a circa 10 minuti prima dell’inizio della ripresa. Scene che hanno fatto ritardare l’avvio di secondo tempo e che, ancora una volta, hanno sporcato l’immagine del nostro calcio, sempre più difficile da vendere.