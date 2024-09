Autobus frena all’improvviso passeggero bresciano sbatte la testa e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Brescia, 27 settembre 2024 – Tragedia a Montesilvano Marina, in provincia di Pescara unhato di colpo, unè caduto, ha sbattuto laed è morto. La vittima è un 66enne residente a Brescia. Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, un mezzo della Tua – la società unica del trasporto regionale – si trovava nei pressi della rotatoria di Santa Filomena, quando è stato costretto ad una bruscata a causa di un'auto che sarebbe sbucata da una strada laterale. L'uomo, probabilmente in piedi al momento dei fatti, sarebbe finito contro gli estintori presenti a bordo. L’impatto sarebbe stato molto violento e fatale. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per il 66enne non c’è stato nulla da fare. Altre persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto anche la Polizia locale per ricostituire l’esatta dinamica di quanto accaduto.