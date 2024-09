VIDEO – Ex Milan Olivier Giroud leader dei Los Angeles FC | segna e vince il primo titolo!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024) Exil primo titolo con i LosFC: il francese è anche protagonista dei festeggiamenti. IlIl secondo acuto dicon la maglia dei LosFC vale alla formazione americana la vittoria della Coppa US Open. E chi se non lui? Chi, se non l’uomo dai goal pesanti, pesantissimi. L’attaccante francese ha vissuto davvero una notte da sogno negli States: rete, vittoria e titolo. Il centravanti exha, infatti, sbloccato il risultato della gara al 53esimo. Due compagni del francese (Campos e Kamara ) hanno, poi, chiuso la partita, terminata con il parziale di 3-1 e hanno fatto partire i festeggiamenti per la vittoria della coppa, che hanno vistotra i protagonisti assoluti. Al triplice fischio, infatti,e compagni si sono scatenati per la gioia del traguardo raggiunto.