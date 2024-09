Udinese-Inter la partita del cambiamento Difesa sotto esame

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024)deve rappresentare ladel. La stagione non è iniziata bene e dirlo è un eufemismo. Una delle peggiori partenze negli ultimi anni per la squadra nerazzurra, laoggi è. MOMENTO NO –deve diventare un punto da cui ripartire in vista della stagione. Non sarà accettato un risultato al di fuori della vittoria, anche perché vorrebbe dire perdere ancora terreno in classifica e soprattutto perdere fiducia. Già il Monza prima e il Milan poi hanno creato qualche problema di troppo, lain Friuli impone una reazione. Simone Inzaghi ha intenzione di cambiare diversi elementi.da ritrovare CAMBIAMENTI – L’intento dell’allenatore è quello di dare nuova linfa alla squadra.