Tremendo scontro fra autobus e furgone un ferito grave

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mattinata di paura a Ischia per un terribile incidente che ha coinvolto un bus Eav e unche trasportava frutta. L’impatto è avvenuto nella zona semafori, nei pressi di un autolavaggio. Diverse persone ferite, unoA seguito dello, diversi passeggeri del bus e il conducente delsono rimasti feriti. Il guidatore del mezzo che trasportava frutta è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Anna Rizzoli. L’uomo, M.D.M., 27 anni, alla guida del, ha riportato traumi gravi, inclusa la rottura della milza. Dinamica dell’incidente da chiarire Secondo le prime ricostruzioni, il, che percorreva Via Michele Mazzella, avrebbe perso il controllo, invadendo la carreggiata opposta e schiantandosi contro il bus.