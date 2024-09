Traffico Roma del 26-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggiano integralmente sul bus linea 19 invece sostituita dalla linea 5 tra piazza di Porta Maggiore Piazza dei Gerani c’è Invece la 19 bus tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare Metro C per le attività preliminari necessarie al prolungamento della linea sino al Colosseo la sera a partire dalle 21 il tratto di linea tra Malatesta è San Giovanni viene sostituito da bus intanto sulla linea proseguono i lavori serali e notturni anche questa sera dopo le 21 stop ai treni e largo ai bus navetta E questa sera dalle 21 allo stadio Olimpico la sfida di Europa League trae a Bilbao Come di consueto sarà in vigore il piano viabilità e trasporti è ...