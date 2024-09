Thiago Motta o Allegri? L’ammissione di Vlahovic | è più adatto a me E sulla lotta Scudetto…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) “e la nuova Juve? Mi sto trovando bene, riesco a esprimermi meglio, questo stile di gioco è piùa me. Con mister, comunque, mi sono sempre messo a disposizione e ho sempre fatto con piacere tutto quello che mi ha chiesto. Cosa mi ripete più spesso? Da subito mi ha parlato di disciplina: fare quelle cose che sembrano semplici, ma in realtà non lo sono. Andare a letto sempre alla stessa ora, riposare bene, dormire bene e seguire la giusta alimentazione“. Lo ha dichiarato Dusan, bomber della Juventus, nel corso della prima puntata della nuova stagione di My Skills, il format di Dazn in collaborazione con EA FC 25, in cui i giocatori del massimo campionato italiano di calcio si raccontano sul campo. “La Juventus per me è tantissime cose: orgoglio, mentalità vincente, una famiglia.