Terribile incidente muore un motociclista 28enne

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un tragicoè avvenuto questa mattina, giovedì 26 settembre, a Iglesias, in Sardegna. La vittima è un giovane di 28 anni, originario di Alba, in Piemonte. La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, il giovane centauro si trovava in compagnia di alcuni amici, anch’essi motociclisti, quando ha perso il controllo della sua moto. Purtroppo il veicolo ha sbandato e si è schiantato contro un autobus. Nonostante i soccorsi immediati, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il dolore della comunità La notizia ha sconvolto la comunità di Alba, da dove proveniva il giovane. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre amici e familiari si stringono nel dolore per la tragica perdita. L'articolounproviene da The Social Post.