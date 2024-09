Tamberi e Yamamay | due esempi di italianità nel mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) Se il detto che non bisognerebbe mai incontrare i propri eroi ha un fondo di verità, Gianmarcorappresenta una chiara eccezione. Ancora emozionato dopo aver incontrato alcuni dei suoi fan nello storedi Piazza Cordusio a Milano, Gimbo commenta come l’affetto delle persone sia per lui un motivo d’orgoglio, dimostrazione di come dietro l’atleta ci sia una persona reale, a cui — come ripetuto da tanti — «si vuole bene». Perché bastano pochi secondi per capire che Gianmarcoè esattamente come lo si vede. «Ho sempre cercato di essere me stesso il più possibile, mai una macchina da prestazioni ma un essere umano» racconta lui stesso con il sorriso, nonostante il difficile periodo vissuto a causa di alcuni problemi di salute che gli hanno reso impossibile performare al meglio durante le Olimpiadi di Parigi.