Serie C 2024 2024 | Pescara e Monopoli vincono e vanno in vetta ai Gironi B e C

(Di giovedì 26 settembre 2024) Con gli ultimi cinque incontri si è concluso il sesto turno della/2025. L’infrasettimanale del Girone A ha visto nel suo ultimo match il Lumezzane infliggere la quinta sconfitta a una Triestina sempre più in difficoltà. Già sotto dopo otto minuti, la squadra di casa è costretta a rincorrere tutta la partita, finendo per subire il gol decisivo al 70? da Taugourdeau. RISULTATI E CLASSIFICHE Nel Girone B prosegue la corsa dell’imbattuto, che ottiene la quarta vittoria stagionale superando e infliggendo la prima sconfitta all’Entella. In trasferta la squadra abruzzese si impone per 1-0 in un match di certo non ricco di emozioni e occasioni da gol. Non a caso il risultato si sblocca da calcio piazzato, con l’incornata vincente di Valzania al 57?.