Putin minaccia | se una potenza nucleare aiuta l’attacco a Mosca pronti a usare l’atomica

(Di giovedì 26 settembre 2024) ROMA Vladimir(foto) sposta più in basso la soglia per l’uso delle armi atomiche. "L’uso di armi nucleari da parte della Russia – ha detto presiedendo la riunione semestrale del Consiglio di sicurezza russo dedicata alla deterrenza– sarà possibile anche in caso di agressione da parte di Stato non, se avverrà con la partecipazione e il sostegno di uno Statosia considerata un attacco congiunto alla Russia", o "se, in caso di aggressione alla Russia e alla Bielorussia, il nemico, utilizzando armi convenzionali, crea unaalla nostra sovranità".