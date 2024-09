Peaky Blinders | Tim Roth affianca Cillian Murphy unendosi al cast del film sequel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 26 settembre 2024) La famiglia di gipsy più amata di Birmingham si allarga! Timè la più recente aggiunta aldelsui, la cui produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2024. Adre il premio Oscar, che tornerà a vestire i panni del tenebroso e affascinante patriarca Thomas Shelby, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan e, ora, anche la star di Le Iene. L’attesissimo lungometraggio, diretto da Tom Harper, è stato sceneggiato da Steven Knight, il creatore dell’amata serie gangster e ne sancirà la conclusione.in, fonte: BBCI dettagli sui ruoli della new entry, così come quelli di Ferguson e Keoghan, sono tutt’ora riservati. In occasione della RTS London Convention, Knight ha parlato del“strabiliante“, sottolineando che il“ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale è davvero bello“.