Parma l' avvocato della ragazza spiazza tutti | In questa storia manca qualche pezzo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Chiara Petrolini, la 21enne indagata e accusata di avere seppellito i due figli neonati nel giardino di casa sua, a Vignale di Traversetolo, nel Parmense, e, nel caso dell'ultimo nato, anche di omicidio volontario con l'aggravantepremeditazione, ha deciso di avvalersifacoltà di non rispondere di fronte al gip, oggi pomeriggio, all'interrogatorio di garanzia in procura. Per il suo, Nicola Tria, si è trattato di una "scelta tecnica", il che non significa che la giovane, in un altro momento, "non possa di nuovo rendere dichiarazioni o sottoporsi a un interrogatorio, così come ha fatto anche in due circostanze in precedenza, una volta presentandosi spontaneamente e una volta essendo interrogata".  In procura, oggi, è arrivata intorno alle 14.30 e se n'è andata prima delle 15, coprendosi il volto con un foglio bianco e poi con la giacca, una volta salita in auto.