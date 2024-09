Nomine Rai il gelo tra Pd e M5s e le possibili mire di Conte

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nei prossimi mesi si saprà se la scelta di Giuseppedi partecipare al rinnovo dei vertici Rai votando per i consiglieri è stata efficace. Perché da qui alla primavera si dovrà procedere a diversenella tv pubblica e qualche poltrona potrebbe finire ai pentastellati. Bersaglio grosso diè il Tg3: per lui sarebbe fonte di massima soddisfazione strapparlo al Pd, far sloggiare Mario Orfeo e piazzarci uno dei suoi giornalisti di riferimento. Per esempio Senio Bonini, ora vicedirettore del Tg1. Ma nel mirino dei 5 stelle ci sono pure RaiNews, dove potrebbe arrivare Giuseppe Carboni (già direttore del Tg1 nella Rai pentastellata e ora parcheggiato a Rai Parlamento) e la Tgr, in cui verrebbe piazzato Roberto Gueli. Insomma,sparerà alto mirando al Tg3, ma potrebbe anche acntarsi di queste due poltrone di retroguardia, comunque importanti.