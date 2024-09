MotoGP su TV8 | orari GP Indonesia 2024 il programma in chiaro dal 27-29 settembre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Gran Premio disarà il quindicesimo dei venti appuntamenti da cui è composto il Mondialedi, Moto2 e Moto3. Si apre la fase estremorientale della stagione, quella sovente cruciale per determinare il nome del Campione del Mondo. Mandalika è un tracciato di recentissima costruzione, essendo stato edificato tra il 2019 e il 2021. Nonostante sia stato denominato “Street Circuit”, non ha nulla di “Stradale”. È piuttosto corto (4.313 metri) e sinora ha sempre generato qualche grattacapo a causa del suo asfalto. La situazione è comunque migliorata progressivamente. Si scenderà in pista da venerdì 27 a domenica 29. Ovviamente, essendo in Estremo Oriente, il fusoo sarà particolarmente marcato.