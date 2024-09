Luca Salvadori l’addio della fidanzata stringe il cuore | Mi chiedo una cosa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ieri, mercoledì 25 settembre 2024, si sono celebrati i funerali diSalvatori, il pilota di motociclismo morto lo scorso 14 settembre in pista. A soli 32 anni,ha perso la vita in un tragico incidente durante una gara su strada a Frohburg, in Germania. Ai funerali, tra i tanti presenti, c’erano anche Gianni Morandi e Jovanotti. Sui social, ladiSalvatori ha scritto un messaggio d’addio molto commovente. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Choc in Italia, autobus sprofonda in una voragine Leggi anche: Feltri contro i ciclisti, interviene il fratello di Scarponi: “Ucciso una seconda volta” Chi eraFiglio di Maurizio, noto produttore milanese,aveva 32 anni. Esordì come pilota nel 2009 nel campionato Italiano velocità.