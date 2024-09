LIVE Cobolli-Bublik 4-6 6-1 7-6 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro salva match point e vince al tie-break decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladeldi Flavio, che rivedremo negli ottavi di finale. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 17:42 Romano che affronterà nella giornata di sabato 28 settembre il russo Pavel Kotov, che evoca ottimi ricordi visto che segnò il primo grande acuto della carriera del, il 3° turno di gennaioin Australia. 17:41 Le statistiche ci dicono di come siano mancate le prime al romano (57% contro il 69% del kazako).ha però vinto l’81% di punti con la prima contro il 74% di, mentre un 45% per entrambi con la seconda. Numeri ovviamente viziati anche dal 2° set sciolto dal talento di Gachina.