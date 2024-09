La Cina dona due panda a Hong Kong | accolti come star

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Accoglienza daper duegiganti a. An An e Ke Ke, entrambi di cinque anni, sono un dono dellaper festeggiare il 75esimo anniversario del Partito Comunista nell’ambito di un’iniziativa delle autorità cittadine per accrescere il patriottismo nazionale. I due esemplari sono atterrati alle ore 11 locali del 26 settembre all’aeroporto internazionale, dove si è tenuta per loro una vera e propria cerimonia di benvenuto. Scortati dalla polizia, che solitamente accompagna i Vip in visita, hanno raggiunto Ocean Park dove si sono uniti a quattro loro simili. Chi sperava però di poter dare loro uno sguardo dovrà attendere dicembre: itrascorreranno infatti 30 giorni in quarantena così da avere anche più tempo per adattarsi al nuovo habitat.