Il torneo secondo Poz Tante squadre ambiziose sarà una stagione incerta Tifosi non seguite i social

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Massimo Selleri BOLOGNA Lo sguardo di Gianmarco Pozzecco sulleitaliane. Anche quest’anno l’attività delle nazionali si intreccerà a quella del campionato e delle coppe continentali, con il ct azzurro che dovrà decidere chi convocare per le due finestre che mettono in palio la partecipazione ai prossimi europei. "unaall’insegna dell’incertezza – spiega Pozzecco – perché ci sono almeno 10 club che non hanno nascosto le loro ambizioni di disputare unaad altissimo livello. Se a queste aggiungiamo il fatto che la nostra serie A tutti gli anni riserva un paio di sorprese, non si può non pensare che qualche società rimarrà delusa. I posti per i playoff sono solo otto e qualcuna rimarrà fuori: siccome tra amici e giocatori ho molti amici, spero che non succeda a uno di loro, ma la vedo molto dura". Riportiamo indietro le lancette di 20 anni.