Il popolare tiktoker Peppe di Napoli operato per un tumore | Vado l’ammazzo e torno!

(Di giovedì 26 settembre 2024)di, il famoso pescivendolo diventato una star di TikTok e concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha condiviso con i suoi fan una notizia che ha scosso tutti: un. Lo ha annunciato lui stesso sui social, con il suo solito spirito combattivo e un sorriso che non molla mai.Leggi anche:Di, il pescivendolo star dei social: “Ho dei linfomi, devo operarmi” Il messaggio di speranza “Ragazzi, io sono pronto, mi sono armato del più bel sorriso!, ammazzo e!” scrivesu Instagram, accompagnando il messaggio con una foto scattata prima di entrare in salaria. Ieri aveva già raccontato di aver scoperto, durante alcune visite, la presenza di diversi linfomi nel suo corpo. Con il suo modo di fare scherzoso ma sincero, ha spiegato che quei “corpi estranei” non sono i benvenuti e devono andarsene subito.