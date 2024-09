Il fattore Punk incide ancora?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tornato in WWE quasi un anno fa, suc’erano e ci sonoopinioni contrastanti. Nell’odierno editoriale non mi soffermerò in simpatie e antipatie, né ragionamenti da tifosi di una federazione o dell’altra, neppure giudizi morali per le polemiche esplose in episodi lontani dalle telecamere (o nelle interviste post ppv). Qui parlerò del suo apporto allo show, se quello dell’ultra quarantenne siapositivo o se sia un peso che si porta dietro di buonosolo il nome. Partiamo dalla fine, ovvero dall’ultimo elemento che ho nominato, il nome. Da questo punto di vista, probabilmente anche grazie alle polemiche che ha innescato in WWE e AEW, sicuramente mettere il suo volto nelle locandine attira. Non è un nome che passa inosservato, sia chi lo ama che chi lo odia non resta indifferente quando appare sullo schermo.