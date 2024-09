Golf | Angel Hidalgo re del primo giro all’Open di Spagna Bene Celli e Laporta Manassero in giornata no

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) E’ ufficialmente terminato ildisponsorizzato da Acciona, ma al Club de Campo Villa di Madrid in testa c’è un nome che non in tanti avrebbero atteso: quello di. Per il classe 1998 di Marbella un -6 che dimostra un ottimo stato di forma in unacaratterizzata in modo piuttosto elevato da un forte vento soprattutto nella sua prima parte. Anche per questo sono soprattutto coloro che sono entrati in scena con lo scorrere del giorno a fregiarsi di risultati migliori. Secondo posto per tre, a -4: il francese Julien Guerrier, l’inglese Sam Bairstow e l’austriaco Sepp Straka.: al via la President’s Cup del trentennale a Montreal. Gli USA sfidano il team International a forti tinte canadesi La stella della vigilia, Jon Rahm, è al quinto posto a -3: insieme a lui il connazionale Adri Arnaus e il cinese Ashun Wu.