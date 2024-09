Gamberi killer vivi nascosti nelle celle frigorifere | la scoperta choc in un ristorante di Prato Locale sequestrato e titolare denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un’ispezione congiunta della Guardia Costiera di Livorno e dell’Asl ha portato alla luce una situazione inquietante in uncinese a, pronti per essere serviti in tavola ai clienti, c’erano circa 100 esemplarididella Louisiana, noti anche come “”. Questa specie esotica, altamente invasiva e pericolosa per l’ecosistema, è stata identificata grazie alle analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. La sua presenza rappresenta una grave minaccia per la biodiversità, poiché questisono in grado di colonizzare rapidamente qualsiasi ambiente acquatico, mettendo a rischio le specie autoctone. Inoltre, il loro consumo può comportare rischi per la salute umana. Ildelè statoper detenzione illegale di specie pericolosa e isono stati sequestrati.