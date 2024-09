Ferisce imprenditore fermato 16enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 16.00 Un ragazzo di 16 anni è statocon l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito martedì scorso a Cesano Maderno con una mazza da baseball undi 60 anni. La vittima dell'aggressione si trova ora nell'ospedale San Gerardo di Monza in pericolo di vita. Non è chiaro il movente dell'aggressione e non risulta i due si conoscessero. Nella perquisizione della casa del giovane sono stati trovati abiti ancora sporchi di sangue. Il ragazzo non aveva manifestato segni di disagio psichico.